Kehrle und Rittelmann holen sich Kreismeistertitel

Das zweitägige Springturnier der Reitervereinigung (RVG) Biberach mit insgesamt neun Prüfungen bis zur Klasse M* ist diesmal als Hallenturnier ausgetragen worden. Für die Sprünge war, wie in den vergangenen Jahren, Erwin Danzer als Parcourschef zuständig.

Das Turnier begann mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A** mit 21 Starts. Die goldene Schleife ging an Maleen Sina Sahm (RFV Umlachtal-Holzhausen/Heppy Bobby). Den zweiten Platz belegte Nico Pfnür (RSG Öpfingen/Million Milow). In der folgenden Springpferdeprüfung der Klasse L mit 23 Nennungen sicherte sich Marc Bauhofer (RV Heidenheim/Little Boy) den ersten Platz. Rang zwei ging an Samantha Laak (RSG Öpfingen/Gin Mare).

In der Stilspringprüfung der Klasse A* bekamen Siri Ladel (RC Rißegg/El Companero) die goldene und Samira Wiest (RFV Kißlegg/HW’s Calusha) die silberne Schleife angeheftet. Für den Gastgeber konnte sich in dieser Prüfung Helga Kutter mit ihrer Stute Discovery platzieren. Bei der vorletzten Prüfung des ersten Tags, einer Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen, gingen 18 Paare an den Start. Sieg und Platzierung sicherten sich Monique Weckenmann (Reitsportzentrum am Bussenberg/Gucci Sandro) und Maxime Füß (RSG Öpfingen/Kate). Bei der Punktespringprüfung der Klasse L bekamen Christina Dudik (PSF Munderkingen/Atlantis) und Pia Hehnle (RV Ulm-Gögglingen/Capital Joke) die Schleifen angeheftet.

Der zweite Turniertag startete mit einer Springprüfung der Klasse A**. Lisa Madlener (PSV Leutkirch-Haid/Cleo) und Linda Schregle (RSC Rupertshof/Spartagon) ritten auf die Plätze eins und zwei. Für die RVG Biberach platzierte sich Helga Kutter auf Rang sieben. In der Springprüfung der Klasse L, zugleich das Finale der Kreismeisterschaft des Pferdesportkreises (PSK) Biberach in der Leistungsklasse vier, sicherten sich bei 31 Starts Pia Hehnle (RV Ulm-Gögglingen/Capitol Joke) und Camila Zettermann (RK Schmalegg/Coolina) die vorderen Plätze. In dieser Prüfung holte sich auch Helga Kutter (RVG Biberach) wieder eine Platzierung. Simon Kehrle (RV Moosbeuren/Casula Dantifay) wurde Kreismeister.

Am frühen Nachmittag präsentierten sich die neuen Ponys der Reitervereinigung Biberach mit ihren Betreuerinnen in einer Quadrille, vorbereitet durch das Ponyteam unter der Leitung von Nina Thormaier, den Zuschauern. Bei der letzten Prüfung des Tages, einer Springprüfung der Klasse M* ging der Sieg an Christina Dudik (PSF Munderkingen/Atlantis) und die Platzierung an Andrea Grau-Kronen (RFV Bad Waldsee/Castity). Diese Prüfung war auch das Finale der Kreismeisterschaft in der Leistungsklasse drei. Christian Rittelmann bekam als Kreismeister mit seinem Pferd Corona die Schärpe angeheftet.