KaVo veranstaltet Sommerfest für die Belegschaft

Die Biberacher Firma KaVo Dental feierte zum Schützenauftakt am vergangenen Freitag einSommerfest, zu dem neben der rund 1 300-köpfigen Belegschaft des Standorts Biberach/Warthausen auch 440 Rentner geladen waren. Das gab das Unternehmen in einem Pressemitteilung bekannt.

Für die Mitarbeiter wurde extra ein Festzelt auf dem Firmengelände in Warthausen aufgestellt. Diverse Essensstände mit herzhaften und süßen Speisen, Candybar sowie einem großen Getränkeausschank sorgten während des Nachmittages für Verpflegung.

Heikki Kyöstilä, Gründer und Eigentümer der Planmeca Gruppe, zu der KaVo seit Anfang des Jahres 2022 gehört, reiste in Begleitung seiner Lebensgefährtin aus Finnland an. Auch Martin Rickert aus der Geschäftsführung richtete zu Beginn des Sommerfestes einige Worte an die Belegschaft.

Zu Beginn sorgte die Band Achtalblech für musikalische Unterhaltung. Diekt nach der Ansprache der Geschäftsleitung folgten drei Alphornbläser mit ihrem Auftritt. Die kleinen Schützentrommler und -pfeiffer waren eines der Highlights des KaVo Sommerfestes. Rainer Fuchs, erster Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion Biberach, begrüßte Heikki Kyöstilä und dessen Lebensgefährtin persönlich in seiner Rede und lud das gesamte KaVo Führungsteam ein, die Festumzüge auf der Ehrentribüne mitzuerleben.

Ab 16 Uhr spielte die Partyband Albkracher einen Mix aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits. Einige Mitarbeitende kamen extra in Dirndl oder Lederhose zum Fest.