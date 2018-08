Katzenquäler in Mettenberg unterwegs?

Gibt es im Biberacher Teilort Mettenberg derzeit Fälle von Tierquälerei an Katzen? Die Ortsverwaltung berichtet im aktuellen Mitteilungsblatt unter anderem von ausgelegten Giftködern und bittet um Hinweise an die Polizei.

In den vergangenen Wochen seien in Mettenberg und Umgebung vergiftete Köder ausgelegt worden. Außerdem sei im Wohngebiet Klotzholzäcker im Juli eine Katze gefunden worden, der an schweres Eisenstück um den Hals gebunden worden sei, wird im örtlichen Mitteilungsblatt berichtet.

Auf der Ortsverwaltung kann man auf Nachfrage der SZ nichts Näheres zu den Vorfällen berichten, Ortsvorsteher Alexander Wachter ist derzeit im Urlaub. Auch das Polizeipräsidium in Ulm hat keine weiteren Erkenntnisse. „Wir sind von diesen Vorfällen durch die Ortsverwaltung Mettenberg und eine Anwohnerin informiert worden. Eine Anzeige ist dazu bislang aber nicht eingegangen“, erklärt Wolfgang Jürgens, Pressesprecher des Polizeipräsidiums, auf Nachfrage.

Es komme immer wieder vor, dass die Polizei über Fälle von Tierquälerei informiert werde. „Oft ist es für uns allerdings nachträglich schwer festzustellen, ob ein Tier von Menschen misshandelt wurde oder sich selbst verletzt hat.“ Die Polizei in Biberach, Telefon 07351/447-0, bitte allerdings um Hinweise, sollte jemand in Mettenberg in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben.