Katholischer Kirchenchor Biberach begeht Cäcilienfeier

Wieder geht ein Kirchenjahr und damit auch eine spannende Zeit für alle Chormitglieder zu Ende. Mit einem feierlichen Gottesdienst am 19. November in der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit Biberach, unter Leitung von Dekan St. Ruf, wurde die Cäcilienfeier eingeleitet.

Während des Festgottesdienstes, mit musikalischer Begleitung des Katholische Kirchenchores Biberach, wurde an unsere in diesem Jahr verstorbenen Chormitglieder gedacht. Allen voran unseren ehemaligen Chorleiter Norbert Borhauer. Auch wurde die Arbeit des Chores und dessen Vorstand sowie der Chorleitung durch Dekans St. Ruf sehr gewürdigt.

Nach diesem wundervollen Gottesdienst waren alle Chormitglieder, so auch ehemalige Sänger und Sängerinnen, zu einer gemeinsamen Feier im Gemeindezentrum zur Heiligsten Dreifaltigkeit mit tollem Essen und Getränken eingeladen.

In diesem Rahmen konnten unsere langjährigen Sänger und Sängerinnen für insgesamt 235 Jahre aktives Singen beglückwünscht werden. Es wurden folgende Chormitglieder ausgezeichnet: Frau E. Braith und Frau E. Hirsch für je 70 Jahre, Herr J. Vögele für 60 Jahre, Herr P. Jehle für 40 Jahre, Frau R. Russ für 25 Jahre sowie Frau R. Maucher für 10 Jahre aktives Singen im Katholischen Kirchenchor.

Ebenfalls wurde die Arbeit der Vorstandsvorsitzenden Frau I. Rueß von Dekan St. Ruf sehr gewürdigt. Ein großer Dank ging an die Chorleitung Herrn J. Striegel und Frau E. Fuchs, die in der sehr schwierigen Zeit immer wieder mit neuen Ideen die Chormitglieder motivieren konnten.

Eine kleine musikalischen Einlage von Herrn Striegel trug mit dazu bei, dass es ein rundum gelungenes Fest wurde, mit vielen tollen Gesprächen.

Ein Dank geht an alle. die das Fest organisiert haben und an alle Helfer, sowie an alle Sänger und Sängerinnen, die mitgefeiert haben.