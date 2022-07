Katholische Erwachsenenbildung wählt Vorstand neu

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der diesjährigen Mitgliederversammlung der Katholischen Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau e.V. (KEB) standen neben der Verabschiedung des Haushaltsplans, den Rechenschaftsberichten der Vorsitzenden Renate Gleinser und des pädagogischen Leiters und Geschäftsführers Peter Werner die Wahl von Vorstandsmitgliedern an.

Die beiden Vorsitzenden Renate Gleinser, Ingoldingen und Ekkehard Falk, Fleischwangen, wurden bereits im letzten Jahr für weitere drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Aus dem bisherigen Vorstand stellten sich zur Wiederwahl Ingeborg Pfaff, Burgrieden, Sabine Hofheinz, Biberach und Dr. Stefan Fuchs,Heiligkreuztal. Neu in den Vorstand gewählt wurden Gerlinde Romer, Ingerkingen, Ulrike Schad, Mietingen und Christian Hiller, Biberach. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Angela Hirschmann, Achstetten, Michael Maucher, Ochsenhausen und Dr. Berthold Suchan, Altheim. Frau Gleinser dankte mit einem Geschenk für die jahrelange engagierte Mitarbeit und wünschte dem neuen Vorstand eine fruchtbare Schaffensperiode in guter Atmosphäre.

Einer der stellvertretenden Dekane ist für die Katholische Erwachsenenbildung zuständig. Im Herbst 2003 hatte Pfarrer Klaus Sanke aus Langenenslingen diese Aufgabe übernommen. Ein großes Engagement für die kirchliche Erwachsenenbildung prägte die von allen Vorstandsmitgliedern hochgeschätzte Mitarbeit des Pfarrers, der in Kürze in den Ruhestand geht. Mit Dank, vielen guten Wünschen und einem Geschenk wurde der beliebte Geistliche aus dem Vorstand verabschiedet.

Der pädagogische Leiter Peter Werner und Bildungsreferentin Edeltraud Wiedmann gaben einen Ausblick auf die Veranstaltungen des neuen Jahresprogramms ab September. Alle Verantwortlichen hoffen, dass die geplanten Veranstaltungen auch im Winterhalbjahr ohne größere Beschränkungen stattfinden können. Online-Veranstaltungen sind inzwischen gut eingeführt und im Bereich der „Elternschule“ sogar bevorzugt und von größerer Teilnehmerzahl besucht als Präsenzangebote.

Das Jahresprogramm 2022/2023 wird Mitte Juli verschickt. Interessierte können es bei der Geschäftsstelle der keb, Telefon 07371/93590, anfordern. Das Programm ist ab Mitte Juli auch auf der Homepage der keb unter www.keb-bc-slg veröffentlicht.