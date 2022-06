KAS sammelt für Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das diesjährige Spendenprojekt der Karl-Arnold-Schule (KAS) wurde den Opfern des Ukraine-Kriegs gewidmet. Die Schülermitverantwortung (SMV) verteilte die Sammelbüchsen an die Klassenlehrer, die ihre Schüler informierten und motivierten: Über 1778 Euro war den Sparschweinchen zu entnehmen. Davon gingen die eine Hälfte an die „SOS-Kinderdörfer“, die in der Ukraine sich um die Kleinsten kümmern und die andere Hälfte an die lokale Einrichtung „Ökumenische Integrationsarbeit der Caritas und Diakonie“. Diese Einrichtung der beiden großen Kirchen nehmen sich Flüchtlingen vor Ort im Raum Biberach-Saulgau an. Die KAS durfte sich dabei über einen Dankesbesuch der Caritas-Mitarbeiterinnen Lucia Braß und Marion Martin freuen. Lucia Braß war es hierbei wichtig, schon im Vorfeld Schülerinnen und Schüler auf die Bedeutung eines guten Miteinanders hinzuweisen: DemoCRAZY ist derzeit ein digitales Demokratieprojekt der Caritas, das den demokratischen Diskurs in der digitalen Zivilgesellschaft fördert.