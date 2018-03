Kartenvorverkauf für Länderspiel in Biberach gestartet

Der Kartenvorverkauf für das Länderspiel der deutschen U16-Nationalmannschaft gegen Italien am 24. März ab 14 Uhr im Biberacher Stadion läuft. Ein Stehplatzticket kostet nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) zwei Euro. Eine Sitzplatzkarte ist für fünf Euro erhältlich. Zudem bietet der DFB in Kooperation mit dem Württembergischen Fußballverband (WFV) für einen Euro je Ticket Jugendsammelbestellungen an für Gruppen und Vereine ab vier Personen. Dazu ist eine Bestellung via www.dfb.de/tickets notwendig. Alle anderen Eintrittskarten können dort ebenfalls erworben werden, oder bei den folgenden Vorverkaufsstellen in Biberach: Geschäftsstelle des FV Biberach (Waldseer Straße 52), im Rathaus bei der Tourist-Info (Marktplatz 7/1), bei Team & Player (Viehmarktstraße 4) sowie an der Aral-Tankstelle (Riedlinger Straße 52). Am 26. März trifft Deutschland erneut auf Italien, dann ab 17 Uhr im Ulmer Donaustadion. Karten für diese Partie gibt es unter anderem unter www.dfb.de/tickets.