Karl-Arnold-Schule verabschiedet Absolventen des Technischen Berufskollegs

Simon Krattenmacher, Mathias Hinsinger und Franz Zinser haben die Fachhochschulreife an der Karl-Arnold-Schule als beste Berufskollegiaten erworben. Während Simon Krattenmacher den Preis des Landrats in Empfang nahm, freuen sich die beiden anderen Geehrten über den Schulpreis.

Das Technische Berufskolleg Fachhochschulreife, kurz BKFH, ermöglicht Schülern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und der Mittleren Reife in einem Jahr den Erwerb der Fachhochschulreife. Der 23-jährige Marcel Kofler beispielsweise strebt nun ein Studium an einer Fachhochschule an. „Einen Studienplatz als Elektroniker oder Informatiker zu bekommen, wäre vom Feinsten“, erklärt der Biberacher. Dafür hat er zuletzt zwei Jahre gearbeitet und entsprechend Geld zurückgelegt. Ähnliches schwebt dem 20-jährigen Robin Haberneck aus Kirchdorf an der Iller vor: „Elektronik (Bachelor of Engineering) in Ulm oder Kempten zu studieren, hat bei mir oberste Priorität, und danach ein Haus bauen.“ Andere Pläne hat der 21-jährige Christoph Huchler: „Ich bin Praktiker, deshalb bleibe ich im Bauunternehmen meiner Familie.“ Der Warthauser, der seine Lehrer als sehr kompetent bezeichnet, kann sein Erlerntes also gleich im heimischen Betrieb anwenden.