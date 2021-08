Karl-Arnold-Schule: Abiball mit 3G und dreimal der Bestnote 1,0

„In drei Jahren sind sie aus der Pubertät entwachsen und uns ans Herz gewachsen.“ Obwohl in der berührenden Rede von Schulleiterin Renate Granacher-Buroh natürlich in erster Linie die 75 Abiturientinnen und Abiturienten der Technischen Gymnasiums der Karl-Arnold-Schule gemeint waren, so hätte dies zumindest aus Schülersicht genauso gut auf ihre Mentorinnen und Mentoren zutreffen können.

Unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen (3-G-Regeln) war es dem diesjährigen Jahrgang zum Glück möglich, die Verabschiedung in diesem Jahr ein wenig festlicher zu gestalten und so konnte ein liebevoll organisierter Abiball in der Mehrzweckhalle in Aßmannshardt stattfinden.

Die beiden Moderatoren Fabian Glodek und Julia Gamrot führten mit ihrer jeweils unverwechselbaren Art durch das Abendprogramm. Nach dem Sektempfang, der Rede von Elena Schönegg und von Schulleiterin Granacher-Buroh, wurden im Anschluss die zahlreichen Preise und Belobigungen ausgehändigt. Margaret Kostyrko erhielt als Jahrgangsbeste mit der Note 1,0 den Hilde-Frey-Preis, den Preis des Landtags, den Ferry-Porsche-Preis, den Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung, sowie eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der deutschen Physikalischen Gesellschaft. Neben den 13 weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern standen schließlich alle Abiturientinnen und Abiturienten auf der Bühne und hielten ihr wohlverdientes Zeugnis stolz in den Händen.

Im weiteren Verlauf des Abends zeigte sich dann, dass nicht nur die vier Klassen während der vergangenen drei Jahre zusammengewachsen waren, sondern dass auch gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren jegliche „Hoch- und Tiefpunkte, aber zum Glück keine Extrempunkte“ durchlebt wurden. Das gute Lehrer-Schüler-Verhältnis trug auch an diesem Abend dazu bei, dass man noch mal mit einem Augenzwinkern die Zeit des Homeschoolings Revue passieren und Lehrer gegen Schüler in einem spannenden „Battle Royal“ gegeneinander antreten ließ.

Die Abiturientinnen und Abiturienten: Technisches Gymnasium Profilfach Gestaltung und Medientechnik (TGG 13/1):

Preis: Bintou Harouna; Belobigungen: Alina Laubheimer, Salome Maier, Pauline Kaiser, Lasse Heisler; Bestanden: Laurens Burkhardt, Ella Ghosh, Aylin Mencioglu, Adrian Roth, Elena Schönegg, Julia Schorn, Semina Tura, Fabian Glodek, Phillip Hoffmann, Steffen Ohlinger, Mark Weiß.

TGG 13/2: Preise: Markus Keck, Rebecca Vogel; Belobigungen: Leonie Roth, Linda Fesseler, Lennart Zeising, Ronja Engelmeyer, Franca Lietz, Kinga Hajdu, Nina Fröhner, Emily Springer, Lara Baier; Bestanden: Julia Gamrot, Sina Koch, Julia Korel, Lea Nebe, Lina-Sophie Ruepp, Cara Schweiger, Jana Winkler.

Technisches Gymnasium Profilfach Informationstechnik (TG I 13):

Preise: Margaret Kostyrko, Julian Diesch, Tobias Stöhr, Daniel Maile, Tobias Wiedmann, Raluca-Maria Vedislav; Belobigungen: Paul Stallbaumer, Elias Welte; Bestanden: Jonas Berger, Lukas Butscher, Philipp Drinko, Benjamin Erhart, Marcelo Hauger, Rümeysa Junginger, Marcel Knopp, Maximilian Kobinger, Atilla Lindemann, Jonas List, Marcel Madlener, Talha Özbek

Technisches Gymnasium Profilfach Mechatronik (TGM 13):

Preise: Jan Maier, Julian Dudik, Jan Bottenschein, Leopold Ammann; Belobigungen: Benjamin Hafner, Simon Schwarz; Bestanden: Jonathan Eble, Samuel Fahleker, Lucas Glaser, Theo Gaiser, Sebastian Karel Grygar, Sven Hiller, Simon Hönig, Marlo Jones, Ivan Juric, Kai Korioth, Levin Luppold, Linus Rehm, Jens Schneider, Nico Schreg, Kevin Wistuba.