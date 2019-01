Karl-Arnold-Schüler stärken beim Siebdruck die Gemeinschaft

Die Eingangsklasse TGG 11/2 der Karl-Arnold-Schule hat ihre erste gemeinsame Klassenfahrt absolviert und im Schloss Rotenfels in Gaggenau mit ihrer Klassenlehrerin Maike Mösle und ihrer Profilfachlehrerin Claudia Wörndle einen Siebdruckworkshop durchgeführt. Das Endergebnis dieses Workshops waren jeweils ein selbst bedrucktes T-Shirt und eine verbesserte Klassengemeinschaft.

Am ersten Tag lernten die Schüler, die an der Karl-Arnold-Schule das Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik belegen, die Grundlagen des Druckens von ihrer Kursleiterin und konnten die Prinzipien des Siebdrucks selbst ausprobieren. Zuerst gab die Kursleiterin der Klasse eine Führung durch die verschiedenen Räume der Werkstatt und erklärte ihnen dabei die Funktionen der verschiedenen Geräte, die sie in den weiteren Tagen benötigen würden. Den ganzen Tag über beschäftigten sie sich damit, den Siebdruck auf Papier auszuprobieren. Abends gab die Kursleiterin ihnen die Aufgabe, sich zu überlegen, mit welchem Motiv die Schüler ihre Textilien, die sie mitgebracht hatten, bedrucken wollten.

Am zweiten Tag konzentrierten sich die Schüler darauf, ihre Motivideen im Atelier auf Papier umzusetzen. Während des Vormittags wurde fleißig gezeichnet und geschnitten, um am Nachmittag die T-Shirts zu bedrucken. Die Schüler mussten sich zwischen zwei verschiedenen Techniken entscheiden. Für einen exakten Druck der Motive benutzten sie die Belichtungstechnik und für einfachere Bilder druckten sie mit Schablonen. Am Ende des Tages saß die Klasse zusammen und ließ den Abend gemeinsam in der Klassengemeinschaft mit Gesellschaftsspielen ausklingen.

Die Karl-Arnold-Schule organisiert jedes Schuljahr für die Eingangsklasse des Technischen Gymnasiums eine dreitägige Klassenfahrt mit dem Ziel, die Klassengemeinschaft von Anfang an zu stärken, indem sich die Schüler untereinander besser kennenlernen, und somit die Teambildung zu fördern.