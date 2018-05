Karius' erster Trainer: „Das zu verarbeiten wird Zeit brauchen“

Dass Loris Karius beim Champions-League Finale für seine Liverpooler in Kiew spielentscheidend sein würde, hatten sie bei seinem Heimatverein, der SG Mettenberg (Kreisliga B2, Riß) gehofft. Dass es jedoch auf diese Weise geschehen würde, hätte sich nicht nur Roland Wahl, anders gewünscht. Felix Alex hat mit dem heutigen Abteilungsleiter Fußball der SG Mettenberg und Karius’ erstem Trainer (2000/2001) gesprochen.

Herr Wahl, haben sie die Erlebnisse um Ihren ehemaligen Schützling schon verdaut?

Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Wir haben im Sportheim mit etwa 30 Leuten das Spiel geschaut und waren wegen Loris überwiegend für Liverpool. Er hat ja eine gute Saison gespielt und ist von Jürgen Klopp nicht umsonst zur Nummer 1 gemacht worden. Dass das gestern nicht sein Abend war, weiß er selber. Er hat die Klasse eindeutig, kann es jetzt aber nicht mehr rückgängig machen. Ich war selbst Torwart und ein solches Ding kann immer mal passieren, am Samstag war es mit Sicherheit aber eines zu viel.

Die Abbitte vor den Liverpooler Fans beweist mentale Stärke. War das damals schon abzusehen?

Das ist ja nun alle schon fast zwanzig Jahre her, aber er war schon früher selbstbewusst. Die Aktion zeugt auf jeden Fall von Größe. Dass er das bei uns gelernt hat, kann ich nicht sagen, aber sein gesamter Werdegang, die Stationen bei uns, in Ulm, Stuttgart, Manchester und Mainz haben sicher alle dazu beigetragen.

Hatten Sie bereits Kontakt und was wünschen Sie ihm?

Es geht mir selbst nicht mehr aus dem Kopf und ich kann mit ihm fühlen, deshalb habe ich ihm gleich am Morgen geschrieben. Das hängt ihm jetzt natürlich ewig nach, aber das Bitterböse, das jetzt teilweise über ihn hereinbricht, hat er nicht verdient. Ich hoffe, dass er in Ruhe gelassen wird, auch wenn das sicherlich nicht der Fall ist. Er muss da nun durch und das verarbeiten, aber es wird seine Zeit brauchen.

Nach Hass-Attacken in sozialen Netzwerken hat die Polizei unterdessen Ermittlungen aufgenommen. „Die Behörde nimmt Einträge dieser Art in sozialen Medien sehr ernst. Jedes Delikt, das wir erkennen können, wird untersucht“, sagte eine Sprecherin der für Liverpool zuständigen Polizei der britischen Zeitung „The Telegraph“. Der deutsche Torwart Karius hatte mit zwei schweren Fehlern zur 1:3-Niederlage der Reds gegen Real Madrid im Endspiel von Kiew am Samstagabend beigetragen. Danach wurde der Keeper im Internet von einigen Nutzern beleidigt und bedroht.

Karius selbst hatte sich indes am Sonntag für die Unterstützung vieler Liverpool-Fans auch nach dem Spiel bedankt. „Ich nehme das nicht als selbstverständlich. Das zeigt mir einmal mehr, was für eine große Familie wir sind. Danke, wir werden stärker zurückkehren“, schrieb der 24-Jährige bei Twitter. Er räumte ein, in der Nacht nach dem Finale kaum geschlafen zu haben: „Es tut mir unendlich leid für meine Teamkollegen, die Fans und all die Mitarbeiter. Ich weiß, ich habe es mit zwei Fehlern verpatzt und alle im Stich gelassen.“