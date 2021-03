Kar- und Ostertage von KLJB und BDKJ diesmal als digitales Angebot

Die Kar- und Ostertage von Katholischer Landjugendbewegung (KLJB) und Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) finden normalerweise von Gründonnerstag bis Karsamstag in Rot an der Rot statt. Coronabedingt weichen die Veranstalter diesmal auf ein virtuelles Format aus.

„Normalerweise treffen sich zwischen 30 bis 300 junge Leute zu den Gottesdiensten an den einzelnen Tagen“, sagt Dominik Kern, Diözesanlandjugend- und Jugendseelsorger für die Dekanate Biberach und Saulgau. „Das Ganze hat dann immer ein bisschen Taizé-Atmosphäre. Wenn schon große Zusammenkünfte nicht möglich sind, haben sich die Organisatoren zumindest eine Art von Ersatz überlegt. Im Zeitraum vom 27. März (Palmsamstag) bis 5. April (Ostermontag) gibt es für jeden Tag einen Impuls, Treffen auf Zoom mit Impulsen, Spielen und praktischen Workshops, kleine dezentrale Impuls-Gottesdienste an verschiedenen Orten sowie einen Livestream der von Jugendlichen gestalteten Osternacht in Rot an der Rot.

Auf www.karundostertage.de, einer eigens erstellten Webseite, finden Interessiert alle Programmangebote. So gibt es neben einem täglichen Abendimpuls auf Zoom auch Online-Spieleabende und Workshops. Die Zugangsdaten hierfür befinden sich auf der genannten Internetseite. Am Samstag vor Palmsonntag und in der Osternacht werden Gottesdienste gestreamt. Zusätzlich gibt es Gründonnerstag und Karfreitag auch reale Impulsangebote, die man in Form einer Wanderung über verschiedene Stationen absolvieren kann.