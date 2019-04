Kapellen aus dem Kreis Biberach räumen Bestnoten ab

Hervorragende musikalische Ergebnisse und ein dickes Lob für eine perfekte Organisation hat es beim 52. Kreisjugendmusiktag in Mettenberg gegeben. Insgesamt 615 Jungmusikanten stellten sich am vergangenen Wochenende den Wertungsrichtern. Viele Vorträge wurden mit der Note „Hervorragend“ bewertet. Die Kreisjugendmusikkapelle bot beim Abschlusskonzert in der Festhalle brillante Musik mit großartigem Niveau.

Bei 48 Vorträgen stellten sich Jugendblasorchester, Spielgruppen und Solisten beim Kreisjugendmusiktag einem fachkundigen Wertungsgericht. 13 Jugendblasorchester mit 32 bis 99 Musikern traten beim Wertungsspiel für Konzertmusik in der Kategorie 2 (leicht – Unterstufe) und 3 (mittel – Mittelstufe) an. Beim Wertungsspiel für Kammermusik stellten sich 22 Solisten und 13 Spielgruppen den Wertungsrichtern. Bei der Notenbekanntgabe konnte Kreisjugendleiter Bruno Schiele 21 Mal die Note „mit hervorragendem Erfolg“ und 27 Mal „mit sehr gutem Erfolg“ verkünden.

Höchste Punktzahl

Mit 99,5 von 100 Punkten erreichte Magnus Wille mit seiner Tuba die höchste Punktzahl des Wertungsspiels als Solist. Eine Note mit Auszeichnung sprach Schiele auch dem ausrichtenden Musikverein Mettenberg sowie seinem Team der Bläserjugend Biberach für eine mehr als gelungene Organisation des Kreisjugendmusiktags aus.

Der bei den Wertungsspielen für Konzertmusik vorsitzende Wertungsrichter Rainer Kellmayer lobte die tolle Organisation sowie die sehr guten musikalischen Leistungen. „Unterschiede gab es natürlich, aber alle Kapellen, Gruppen oder Solisten lagen punktemäßig deutlich im Bereich ,sehr gut‘“, sagte Kellmayer. „Im Kreisverband Biberach stimmt alles.“

Kreisjugendmusikkapelle glänzt

Die Kreisjugendmusikkapelle Biberach sorgte bei ihrem Konzert für einen grandiosen musikalischen Abschluss des Kreisjugendmusiktags. Beim Konzert demonstrierten die jungen Musiker unter Leitung von Musikdirektor Tobias Zinser, ihre Sonderklasse in der Musikszene.

In ihren Grußworten zeigten sich KV-Vorsitzender Michael Ziesel, Jürgen Kniep als Vertreter des Landrats, Erster Bürgermeister Ralf Miller, Ortsvorsteher Alexander Wachter, Regionaldirektor Steffen Mayer und Vorsitzende Anne Holz vom gastgebenden MV Mettenberg begeistert und voll des Lobes ob dieser Jugendveranstaltung. „Wir haben eine unglaublich lebendige Kultur der Blasmusik im Landkreis und eine tolle Jugendarbeit in den Musikvereinen“, sagte Jürgen Kniep. „Zu sehen, wie groß die Freude sowie das Engagement des Blasmusiknachwuchses im Landkreis ist, ist das Außergewöhnlichste, was uns der Kreisjugendmusiktag vor Augen führt.“ Alle Redner unterstrichen die Wichtigkeit der großartigen Jugendarbeit in den Musikvereinen. Es sei ein wichtiger Beitrag zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Mit dem gemeinsam gesungenen Kreismarsch endete ein gelungener Kreisjugendmusiktag 2019.