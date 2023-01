Kanu-Abteilung der TG zeigt Filme über sehenswerte Touren

Traditionell überbrücken die Paddler der Kanu-Abteilung der Turngemeinde Biberach (TG) die Wintermonate mit einem Rückblick auf die vergangene Saison. Am Samstag, 28. Januar, zeigen sie von 19 bis 21.30 Uhr in der Biberacher Stadtbücherei Filme über das Stand-up-Paddling im Voralpenbereich, die Bootsbegleitung eines Rekordschwimmers sowie Kajaktouren an der schwedischen Westküste, auf dem norwegischen Telemarkkanal und im arabischen Oman. Nervenkitzel und Fernweh für alle Wassersportler, Naturliebhaber und Globetrotter ist angesagt.

Der 24. öffentliche Filmabend findet wieder zum gewohnten Termin und in Präsenz statt. Und er bietet eine breite Palette an interessanten Wassersportaktivitäten. So begleiteten Jörg und Sabine Neumann in ihren Seekajaks einen Rekordschwimmer, der sich die Querung der Ostsee von Gedser nach Warnemünde vorgenommen hatte. Eine nervenaufreibende und kräftezehrende Aktion auch für die sichernden Paddler, die 16 Stunden ununterbrochen in ihren Booten saßen. Zudem gibt es einen Ausblick auf Termine und Aktivitäten der kommenden Saison.

Der Eintritt zum Filmabend kostet fünf Euro, Abteilungsmitglieder und Kinder haben freien Eintritt. Eine Platzreservierung ist am Service der Stadtbücherei unter Telefon 07351/51498, oder auf der Internetseite www.medienzentrum-biberach.de möglich. Ein umfangreiches Angebot an Büchern, DVDs und Karten rund um den Kanusport hält die Stadtbücherei im Sachbuchbereich „Sport, Spiel, Basteln“ im Obergeschoss bereit.