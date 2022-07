Kanu-Abteilung der TG Biberach bietet Stand-Up-Paddel Kurs

Die Kanu-Abteilung der TG-Biberach bietet am Samstag, 30. Juli, und Samstag, 13. August, jeweils ab 9 Uhr, einen Stand-Up-Paddel Kurs auf dem Alberweiler Badesee an. Stand-Up-Paddeling ist eigentlich nicht schwer zu erlernen, dennoch empfiehlt es sich, sich von erfahrenen Paddlern die Grundzüge und die Tricks erklären und zeigen zu lassen, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

Stand-Up-Paddeling (SUP), erfreut sich nach wie vor steigender Beliebtheit. Das „stehend Paddeln“ gehören mittlerweile schon zum gewohnten Bild auf Seen und Flüssen. Es macht großen Spaß und es ist darüber hinaus ein tolles Naturerlebnis. Auch ein effektives Workout, für den ganzen Körper, bei dem nahezu alle Muskelgruppen beansprucht und somit auch trainiert werden. Sport und Freizeitspaß für Jung und Alt. Es vermittelt das Gefühl der Freiheit, quasi übers Wasser laufen zu können, heißt es in der Ankündigung weiter.

Die Schnupperkurse dauern jeweils rund 1,5 Stunden. Anmeldungen bei der TG-Kanuabteilung per E-Mail an kanu@tg-biberach.de. Hier können auch weitere Informationen anfordert werden.