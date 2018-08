Kanu-Abteilung bietet Stand-Up-Paddelkurs

Die Beliebtheit des Stand-Up-Paddeling (SUP) nimmt zu. Man sieht sie immer mehr, die Leute die auf den Boards stehend über alle möglichen Gewässer paddeln. Die Kanu-Abteilung der TG Biberach bietet deshalb am Samstag, 25. August, ab 9 Uhr einen 90-minütigen Schnupperkurs auf dem Alberweiler Badesee an.

Stand-Up-Paddeling macht großen Spaß und ist ein tolles Naturerlebnis. Darüber hinaus ist es ein effektives Workout für den ganzen Körper. Nahezu alle Muskelgruppen werden beansprucht und somit auch trainiert. SUP ist ein Sport für Jung und Alt, der auch die koordinativen Fähigkeiten und insbesondere den Gleichgewichtssinn schult. Außerdem ist es ein effektives Mittel gegen Stress. Auch wenn es ist kinderleicht aussieht, ist es empfehlenswert, sich von erfahrenen Paddlern die Grundzüge und die Tricks erklären und zeigen zu lassen.

Beim Schnupperkurs werden die Grundzüge des SUP erlernt und es wird gezeigt, wie viel Spaß diese Wassersportart machen kann.