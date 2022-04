Kantoreikonzert „The Peacemakers“ – Förderkreis unterstützt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie Kantor Ralf Klotz in seinem Jahresrückblick 2021 erläuterte, konnten kirchenmusikalische Veranstaltungen trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen durchgeführt werden. Insgesamt fanden 10 Konzerte mit erfreulichen circa 850 Besuchern statt. Besonders hervorzuheben sind die beiden konzertanten Kantaten-Gottesdienste am 14. und 21. November 2021 unter Mitwirkung der Evangelischen Kantorei. Sehr gut wurden auch die Konzerte innerhalb des Orgelsommers 2021 besucht.

Das Jahr 2022 steht nun ganz im Zeichen des großen Konzertprojekts 25 Jahre Freundschaft Guernsey-Biberach mit „The Peacemakers“ von Karl Jenkins. Die Evangelische Kantorei und der Guernsey Chamber Choir (Leitung Helen Grand) führen dieses Großwerk mit Orchesterbegleitung unter der künstlerischen Leitung von Ralf Klotz am Freitag, 15. Juli, 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche auf. Das Konzert wird auch von der Stadt und dem Kulturamt Biberach unterstützt. Der Vorverkauf für das Konzert beginnt am 22. Mai in der Wieland-Apotheke. Ende Juli erfolgt eine Konzertreise der Evangelischen Kantorei nach Guernsey. Hier wird das Werk zum zweiten Mal aufgeführt.

Besonders hervorzuheben ist die Uraufführung am Karfreitag, 15. April, 18.00 Uhr „Passion – „Die 7 Worte Jesu am Kreuz“ komponiert von Ralf Klotz. Mehrere Kammerkonzerte, der konzertante Kantaten-Gottesdienst „Cantate Domino“ am 15. Mai, der Orgelsommer im August und September, das Ensemble Claudio Monteverdi Marbach am 23. Oktober und „Glorify Jesus“ – Chorkonzert mit Belcanto am 6. November runden das Programm in diesem Jahr ab.

Zielsetzung des Vereins pro musica sacra e. V. ist es, die evangelische Kirchenmusik in Biberach finanziell zu fördern. Im Mittelpunkt steht dabei die finanzielle Unterstützung von hochkarätigen Konzerten. In diesem Jahr betrifft dies die Aufführung „The Peacemakers“ sowie konzertante Gottesdienste.

Schatzmeister Klaus Flammer vermeldete aktuell einen Zuwachs auf 65 Mitglieder. Erfreulich ist auch die positive Entwicklung der Finanzen. Diese ermöglicht auch weiterhin die finanzielle Unterstützung besonders bedeutsamer Konzerte.

Das 10-seitige Konzertprogramm für 2022 wurde ebenfalls vom Verein finanziert. Das Programm liegt in Kirchen und öffentlichen Ämtern aus und kann auch über folgende Homepage heruntergeladen werden: www.ralfklotz-kirchenmusikbiberach.de.