Kantersieg für TG Biberach II – SG Biberach-Reute I unterliegt Leutkirch II

Die TG Biberach II hat in der Schach-Landesliga einen wichtigen 5,5:2,5-Heimsieg gegen den SC Weiler im Allgäu II gefeiert. Parallel dazu blieb die SG Biberach-Reute I in der A-Klasse Süd nach saisonübergreifend 16 Spielen in Folge ohne Niederlage erstmals ohne Punkte. Gegen den SK Leutkirch II gab es eine 2:4-Niederlage.

Die TG II wollte in Bestbesetzung früh klarstellen, dass sie mit dem Abstiegskampf in der Landesliga nichts zu tun haben möchte. Entsprechend hoch motiviert gingen die Biberacher ins Heimspiel gegen den SC Weiler im Allgäu II, der zudem nur zu siebt antrat. Tobias Merk gewann Brett zwei kampflos für Biberach. Herbert Haberbosch stellte am achten Brett auf 2:0 nach einem erfolgreichen Mattangriff. Eugen Röttinger wurde an Brett vier zunächst kalt erwischt, entschied die Partie aber dennoch mit viel Übersicht zu seinen Gunsten. Daniel Behringer verteidigte geschickt und erreichte schließlich ein Remis am dritten Brett. Somit sorgte Frank Zessin durch einen Sieg an Brett sieben bereits für die Entscheidung. Joachim Rothmund kostete eine Unachtsamkeit einen erspielten Vorteil und so blieb ihm am Ende nur ein Remis. Ein weiteres Remis steuerte Spitzenspieler Vadim Reimche bei, der seinen Gegenüber lange unter Druck setzte, am Ende jedoch selbst verteidigen musste. Schlussendlich war die Punkteteilung gerecht. Bitter lief es zum Abschluss für Dirk Schindler, der an Brett sechs lange positionelle Vorteile hatte, im Endspiel aber dann plötzlich auf Verlust stand. Für die TG II führte der 5,5:2,5-Kantersieg vorerst zu einem Mittelfeldplatz.

In der A-Klasse Süd ging es für die SG Biberach-Reute I zum SK Leutkirch II. Für die ersatzgeschwächte SG I begann der Mannschaftskampf schwierig.Walter Kreß hatte an Brett vier keine Chance. Youngster Dennis Kiefel geriet am sechsten Brett schwer unter Druck und verlor letztlich. Mit Belanna Haarmann verpasste ein weiterer Youngster nach gutem Spiel mehrfach vorteilhafte Fortsetzungen und verlor nach einer Gabel an Brett fünf eine entscheidende Figur. Djoerdje Andjelic blies zur Aufholjagd und gewann sicher am dritten Brett. Jonathan Engert erzeugte mit kreativem Spiel viel Druck und setzte seinen Gegner schließlich matt. Beim Stand von 2:3 hatte damit Spitzenspieler Stephan Schneider die Chance, für eine Punkteteilung zu sorgen. Er brachte aber einen zwischenzeitlichen Vorteil nicht ins Ziel und konnte schlussendlich eine Mattdrohung nicht mehr abwenden. Somit kassierte die SG I eine äußerst bittere 2:4-Niederlage.