Kantersieg des Nachwuchses der TG Biberach und des TSV Reute

Die dritte Runde der E-Klasse Nord führte das Nachwuchsteam der TG Biberach und des TSV Reute nach Ulm. Gegen Weiße Dame VI musste Mannschaftsführer Rainer Birkenmaier sein Team am Vorabend krankheitsbedingt noch umbauen und fand in Jacob Glund kurzfristig spielstarken Ersatz. Glund legte an Brett 3 los wie die Feuerwehr und stellte mit furiosem Angriffswirbel schnell auf 1:0. Am vierten Brett hatte Timo Spliethoff bei seinem Debüt im Turnierschach derweil ein paar kleinere Probleme in der Eröffnung, gewann per Abzugsschach allerdings bald die Dame und damit später sicher die Partie.

Damit oblag es Leitwolf Xaver Dworschak, den Mannschaftssieg bereits sicherzustellen. Er bewahrte im mannschaftsübergreifend fünften Einsatz in dieser Saison seine blütenreine Weste, gewann an Brett 2 erst einen Bauern, dann sehenswert die Dame und setzte schließlich Matt. Spitzenspielerin Belanna Haarmann war unterdessen dem Sieg ebenfalls nahegekommen, ließ ihren Gegner aber nochmals zurückkommen. In einem letztlich offenen Schlagabtausch gelang ihr jedoch am Ende ein schönes Matt über drei Züge. Der glasklare 4:0-Erfolg brachte bei fünf Punkten vorerst den zweiten Tabellenplatz ein.