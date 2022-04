Kammerkonzert „Quantz zu dritt“

„Kreuz und quer“ geht es am Sonntag, 1. Mai, um 16.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach durch die Kammermusikwerke von Johann Joachim Quantz, dem großen Flötisten und Komponisten des Spätbarocks und legendären Flötenlehrer Friedrichs des Großen.

Passend zum Beginn des Wonnemonats erklingt Musik zum Genießen in allen möglichen Kreuztonarten für zwei Traversflöten und Continuo von Quantz. Abgerundet wird das Programm durch Duette für zwei Flöten und Orgelmusik.

Es spielen Sabina Mark und Martin van Woerkum auf historischen Traversflöten sowie Marlis van Woerkum auf der Truhenorgel. Die drei an Musikhochschulen in Deutschland und Holland ausgebildeten Musiker musizieren bereits seit zehn Jahren zusammen und widmen sich mit viel Engagement und Entdeckerfreude der Musik des Barocks. Auch in Biberach haben sie mit ihren Auftritten bereits zahlreiche Besucher erfreut.

Die Sitzplätze sind markiert und es besteht Maskenpflicht. Die Abendkasse des Konzerts im Rahmen des Musikprogramms des Kantorats der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde öffnet um 16 Uhr.