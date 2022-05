Kammerkonzert der Nachwuchstalente „Klaviertrio“

Das vierte Konzert der Kammermusikreihe unter dem Titel „Nachwuchstalente Klaviertrio“ findet am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus Biberach (Waldseerstr. 20) statt. Zu hören ist ein inspirierendes Trio, bestehend aus Studierenden der Musikhochschulen Freiburg und Stuttgart. Zu der schon bekannten Konstellation der Violinistin Alina Klotz und der Pianistin Leonie Hauchler tritt nun der aus Argentinien stammende Cellist Pedro Bericat hinzu. Den Zuhörer erwarten große Werke der romantischen als auch moderneren Klaviertrio-Literatur wie Sergej Rachmaninoffs „Trio elegiaque“ Nr.1, Johannes Brahms` Klaviertrio Nr.1 Op. 8 in H-Dur oder der schwungvolle in der Stadt Buenos Aires entstandene Tango von Astor Piazolla. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Veranstalter ist das Kantorat der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde.