Gigantische Nachfrage - Doch können Kachelöfen wirklich eine Heizung ersetzen?

Mitten im Sommer ist die Nachfrage nach Kaminöfen so hoch, dass sich die Geschäfte vor Bestellungen kaum retten können. Ein Grund sind die steigenden Gas- und Ölpreise. Doch die Lieferengpässe sind auch in dieser Branche zu spüren. Ebenso steigt die Nachfrage nach Brennholz, auch hier ist das Angebot knapp. Teilweise sind die Brennholzhändler bereits ausverkauft. Was das für den bevorstehenden Winter bedeutet und ob ein Ofen tatsächlich eine Heizung ersetzen kann, die SZ hat nachgefragt.

Üblicherweise herrscht in der Ofenbranche aktuell Nebensaison, doch nicht in diesem Jahr. Viele Menschen haben großes Interesse daran, ihr Zuhause noch vor dem Winter mit einem Kamin- oder Kachelofen auszustatten. „Bei vielen ist der Hauptaspekt, unabhängig von Öl und Gas zu sein“, sagt Yvonne Xeller, Geschäftsführerin des Biberacher Holzofengeschäfts Xeller. „Holzöfen bieten ihnen Sicherheit, im Winter nicht im Kalten zu sitzen. Zudem bereiten vielen die steigenden Gas- und Ölpreise und die drohende Gasabschaltung große Sorgen.“ Die Nachfrage ist deshalb ungebrochen hoch und das Angebot gleichzeitig knapp.

Im Notfall warme Räume

Für Yvonne Xeller, die das Familienunternehmen bereits in fünfter Tradition führt, ist das eine ungewohnte Situation:

Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine so hohe Nachfrage gab. Vielleicht noch in den 80er-Jahren, als der Ofen als Zentralheizung diente und das ganze Haus wärmen sollte.

Heutzutage ist ein Kaminofen kein Ersatz für die Zentralheizung: „Neben dem gemütlichen Ambiente bietet er für den Notfall einen oder mehrere warme Räume.“ Und genau das ist es, was die Menschen möchten. „Bisher wurde ein Ofen überwiegend als nice to have betrachtet, heute ist es fast schon ein Grundbedürfnis für viele.“

Das sieht auch Michael Sproll, Inhaber des Biberacher Familienunternehmens Sproll Kaminöfen, so: „Es ist wichtig, zu kommunizieren, dass ein Ofen kein Heizungsersatz ist. In vielen der Häuser, in denen wir leben, passt es nicht, mit einem Ofen das ganze Haus zu heizen.“ Ganz früher sei das anders gewesen, da hatte man eine Stube, die beheizt war und das reichte aus.

Kapazitätsgrenzen sind erreicht

Weil die Nachfrage aktuell so hoch ist, gibt es nicht mehr allzu viele Öfen auf dem Markt. Auch hier herrschen Lieferengpässe, ähnlich wie in der Automobilbranche. „Aktuell haben wir Lieferzeiten zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Tendenz steigend“, sagt Michael Sproll. Noch vor ein bis zwei Jahren seien es sechs bis 14 Wochen und in besseren Zeiten sogar zwischen zwei und vier Wochen gewesen. „Wer jetzt kommt und sofort einen Ofen haben möchte, hat es schwer, das ist nicht machbar“, sagt Sproll. „Die Kapazitätsgrenzen sind erreicht, die Hersteller können nicht schneller produzieren.“

Wer aber beim Kauf in seiner Auswahl kompromissbereit ist, hat die Möglichkeit noch dieses Jahr ein Ofen zu bekommen. Yvonne Xeller ist sich sicher: „Wenn man einfach nur heizen möchte, findet sich ein Modell.“

Für die Geschäftsführerin der Firma Xeller ist es eine schöne Entwicklung, dass die Menschen wieder auf Heizen und auch Kochen mit Holz umsteigen, wenn auch die Gründe für diesen Trend nicht schön sind: „Es ist eine alte Tradition, die gerade wieder auflebt, und für viele sind damit auch Kindheitserinnerungen verbunden.“

Hamstereffekt beim Brennholz

Wer nun einen Ofen zu Hause hat, braucht aber auch Holz. Das gestaltet sich in der aktuellen Lage mitunter schwierig. „Eine solche Nachfrage habe ich in den vergangenen 20 Jahren nicht erlebt“, berichtet der Stafflanger Brennholzhändler Albert Albinger. Seit Frühjahr habe die Nachfrage angezogen. Seine Kundschaft nehme seither oft größere Mengen als bisher ab. Da werde bevorratet, sagt Albinger, der auch einen Hamstereffekt feststellt.

Die Leute seien in Sorge, dass das Holz ausgehe. „Sie sagen sich, was ich habe, habe ich.“ Die Nachfrage sei so groß, dass er aktuell keine neuen Kunden mehr nehmen könne, erzählt Albinger. Denn der Nachschub aus dem Wald ist begrenzt. „Der Einschlag endete im März“, sagt Albinger. Die Menge kommt dann auf den Markt. „Erst im Herbst gibt es wieder neues Holz“, so der Stafflanger Händler.

Er bezieht sein Holz von der Schwäbischen Alb. Zwei bis drei Wochen nach dem Einschlag wird er beliefert. Sechs Wochen später kann er selbst dann das erste Holz an seine Kunden ausliefern. „Ende November gibt es wieder Holz“, sagt er und fügt hinzu: „Meine Liste ist ziemlich lang. Ob ich neue Kunden aufnehmen kann, weiß ich noch nicht.“ Wie ihm gehe es im übrigen gerade allen Holzhändlern, mit denen er spreche.

Holz könnte teurer werden

Wenn er das Herbstholz dann ausliefern wird, müssen seine Kunden mit höheren Preisen rechnen, kündigt er an. „Momentan haben wir noch die alten Preise. Aber das Forstamt sagt, im Herbst wird der Festmeter teurer“, so Albinger. Ein Preisaufschlag werde für die Kundinnen und Kunden kommen, zumal er auch höhere Spritkosten für die Auslieferung habe.

„Wir arbeiten sechs Tage draußen, am siebten Tag machen wir das Büro“, schildert der Ingoldinger Brennholzhändler Peter Steinberg die aktuelle Situation in seinem Betrieb. Die Nachfrage nach Brennholz sei riesig. „Seit zwei Wochen sind wir komplett ausverkauft, das gab es noch nie.“ Neues Stammholz bekomme er zurzeit nicht mehr, berichtet Steinberg. „Der Markt ist leergekauft.“ Das Stammholz, das er noch hat und mit der Abwärme seiner Biogasanlage trocknet, geht an Kundinnen und Kunden, die schon vor längerer Zeit vorbestellt hatten. Neue Kunden nehme er aktuell nicht an, sagt der Brennholzhändler.

Keine Warteliste

Frühestens im November mit dem neuen Holzeinschlag könne er wieder Stammholz kaufen, berichtet Steinberg. „Ich hoffe, dass der Markt dann so ist, dass ich größere Mengen einkaufen kann.“ Viele wollten jetzt auf die Warteliste, aber er wisse nicht, wann er die Stammware erhalte. „Wird es Dezember oder Januar?“ Deshalb führe er auch keine Warteliste, erläutert Steinberg. „Ich sage den Leuten, ruft Anfang Dezember an, dann kann ich Auskunft geben.“

Die Preise würden jedenfalls steigen, sagt auch er. „Die Forstämter haben schon 15 bis 20 Prozent Preiserhöhung auf die Rohware des nächsten Einschlags angekündigt. Das müssen wir Händler umlegen.“

Auch er höre von den Ofenbauern, dass aufgrund der Öl- und Gaspreise die Nachfrage nach Kaminöfen sehr hoch sei, erzählt Steinberg. Die Nachfrage nach Brennholz werde über diesen Winter hinaus also hoch bleiben, lautet deshalb seine Prognose.