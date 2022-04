Kameras bieten Einblicke in Nester

Die Kameras im Turm der Martinskirche bieten derzeit wieder interessante Einblicke in die Aktivitäten zweier Vogelarten. Darauf weist der Naturschutzbund (Nabu) hin.

Einer der Dohlen-Brutkästen hinter einer Maueröffnung im oberen Teil des Kirchturms ist permanent videoüberwacht, man kann nicht nur die aktuelle Situation im Kasten sehen, sondern über den Zeitregler auch die vergangenen zwölf Stunden zurückverfolgen. So lässt sich beobachten, dass ein Dohlenpaar inzwischen allerlei Nistmaterial eingetragen hat. „Leider bauen sie dann immer wieder auch Zweige in das Sichtfeld der Kamera, so dass ich dann auf den Turm hochsteigen und die Ästchen teilweise wieder entfernen muss“, meldet Martin Rösler vom Nabu Biberach. Voraussichtlich im Mai sind dann dank dieser Kamera auch Eiablage, Brüten und Jungenaufzucht zu beobachten.

Die zweite Kamera zeigt das Storchennest auf dem Spitaldach. Dort hat sich nach einigen Streitereien und Kämpfen seit Mitte April ein Paar etabliert, bei dem das Weibchen am rechten Fuß einen Ring trägt, das Männchen ist links beringt. Leider konnten die Ringdaten bisher noch nicht abgelesen werden, so dass keine Einzelheiten zu den beiden vermeldet werden können.

Die beiden Störche, die im vergangenen Jahr – leider ohne Erfolg – auf dem Spitaldach gebrütet haben, waren beide links beringt. Somit ist klar, dass zumindest das Männchen neu in Biberach zur Brut schreiten möchte. Während andere Storchenpaare in der Umgebung schon seit Anfang April auf den Eiern sitzen und brüten, lassen sich die Biberacher Zeit damit. Inzwischen tragen die beiden Störche immerhin Zweige und dürres Gras als Nistmaterial ein.

Dies animiert die Dohlen dazu, ihrerseits das Storchennest aufzusuchen: Sobald die Störche unterwegs sind, fallen sie dort ein, um auf einfache Weise Nistmaterial für ihre Nester im Kirchturm zu stibitzen. Immer wieder gibt es interessante Szenen zu beobachten, wenn die Dohlen versuchen, von größeren Ästen kleine Stücke abzubrechen.

Beide Kameras können über einen Link auf der Homepage des Nabu (www.nabu-bc.de) aufgerufen werden.