Kalkuhls verpassen Finale bei Landesmeisterschaft knapp

Arno und Andrea Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei der Landesmeisterschaft den siebten Platz in der S-Klasse der Senioren (Sen) III erreicht. Gastgeber der Titelkämpfe der Standardtänzer war der Schwarz-Weiß-Club Esslingen.

Vor den Augen zahlreicher Zuschauer sowie der Landestrainer traten nach TSA-Angaben 27 Paare aus Baden-Württemberg in der S-Klasse, der höchsten deutschen Tanzklasse, an. In der Vorrunde konnten sich Kalkuhls 33 von 35 möglichen Wertungskreuzen, die von den Wertungsrichtern für das Erreichen der nächsten Runde vergeben werden, sichern.

Auch im Viertelfinale der besten 18 Paare erhielten Kalkuhls mit guter Ausstrahlung und Qualität in allen fünf Standardtänzen fast alle Wertungskreuze für das Erreichen des Halbfinales mit zwölf Paaren. Dort wurde klar, dass acht Paare aufgrund ihres Leistungsstands Chancen auf die Endrunde hatten. In einer knappen Entscheidung fehlten dem TSA-Paar lediglich zwei Kreuze für den Einzug in die Endrunde. Mit dem siebten Platz rückten sie aber in der Rangliste in Baden-Württemberg wieder etwas weiter nach vorn.

Damit haben sich Andrea und Arno Kalkuhl für die deutsche Meisterschaft am 24. September in Hamburg-Glinde qualifiziert und möchten dort wieder, wie im Vorjahr, das Viertelfinale erreichen.