Kalkuhls erreichen Endrunde in Speyer

Andrea und Arno Kalkuhl von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach sind beim 24. Orchideenpokal in Speyer angetreten. Diesen richtete der TSC Grün-Gold Speyer in der Stadthalle aus und konnte sich über 200 Zuschauer. Getanzt wurde in der Standardkategorie der höchsten Turnierklasse S.

Kalkuhls starteten im Feld der Senioren (Sen) III S mit 17 weiteren Paaren. Bereits in der ersten Runde konnten sie die Wertungsrichter – eine Jury aus erfahrenen Turniertänzern – im langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfoxtrott und Quickstep überzeugen und so erreichten sie mit 24 von 25 möglichen Wertungskreuzen souverän die Zwischenrunde. Dort kämpften dann zwölf Paare um den Einzug in die Endrunde der besten sechs. Kalkuhls schafften auch hier das Weiterkommen und lagen im Finale nach drei Tänzen auf Platz fünf, eine Wertungsrichterin sah das TSA-Paar sogar auf Platz zwei. Im vierten Tanz, dem Slowfox wurde Andrea Kalkuhl von einem Konkurrenzpaar versehentlich am Kopf getroffen und konnte das Turnier nicht mehr fortsetzen. So wurde das TSA-Paar letztlich auf Platz sechs gewertet.

„Es war natürlich eine echte Schrecksekunde. Zum Glück ist aber nichts Ernstes passiert“, sagte Arno Kalkuhl. „Zusammenstöße mit anderen Paaren lassen sich bei dem hohen Tempo leider nicht immer vermeiden, auch wenn die Paare ihre Choreographien auf der Fläche natürlich immer so verändern müssen, dass es nicht zu Kollisionen kommt.“ Bei der Siegerehrung konnte sich das TSA-Paar aber schon wieder über den sechsten Platz freuen und wurde mit einem Sonderapplaus der Zuschauer verabschiedet.