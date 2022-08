Kalkuhl/Kalkuhl erreichen zweite Runde

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist im Kongresszentrum rund um die Stuttgarter Liederhalle wieder das größte Tanzturnier der Welt, die German Open Championships (GOC), ausgetragen worden. Dabei waren auch vier Paare der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach am Start.

Arno und Andrea Kalkuhl traten nach TSA-Angaben bei zwei Weltranglistenturnieren der Altersgruppe Senioren III (ab 50/ 55 Jahre) in einem stark besetzten internationalen Feld mit 161 beziehungsweise 155 Standardpaaren an. Bereits in der Vorrunde konnten Kalkuhls eine gute Leistung in allen fünf Tänzen abrufen und zogen mit 48 von 55 möglichen Wertungskreuzen in die zweite Runde mit 96 Paaren ein. In dieser Runde standen sie mit vielen internationalen Spitzenpaaren auf der Fläche und konnten trotz einer erneut sehr guten Leistung nicht genügend Wertungskreuze für die nächste Runde der besten 48 Paare sammeln. Am Ende belegten sie in beiden Turnieren den 65. Platz und sammelten auch wertvolle Erfahrung für die WM im Oktober. „Da das Startfeld von Runde zu Runde halbiert wurde, mussten wir ein durchgehend hohes Niveau in jedem Tanz zeigen“, sagte Arno Kalkuhl. „Wir werden versuchen, uns in den nächsten Wochen noch zu steigern und uns auch international gut zu präsentieren.“

Beim ersten Turnier der Senioren III waren auch Antonie und Harald Ries am Start sowie beim zweiten Karin und Helmut Hertle. Beide TSA-Paare verpassten den Sprung in die zweite Runde. Ries/Ries landeten auf Platz 111, Hertle/Hertle belegten Rang 141.

Karin und Dieter Schramek traten nach längerer Turnierpause bei zwei Weltranglistenturnieren der Senioren IV (ab 60/65 Jahre) an und erreichten die Plätze 85 und 72.