Kalkuhl/Kalkuhl belegen Platz drei

Andrea und Arno Kalkuhl, Kerstin Kowaschütz-Winter und Wolfgang Winter, Ursel Straub-Neumann und Reiner Neumann sowie Petra und Vinzenz Miller von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben bei den Pokalturnieren „Die Ostsee tanzt“ in Schönberg-Holm beachtliche Ergebnisse erzielt.

In der S-Klasse der Senioren III Standard traten bei zwei Turnieren jeweils zehn Paare an. Mit ihrem laut TSA-Mitteilung raumgreifenden Tanzen zogen Kalkuhl/Kalkuhl souverän in die Endrunden der besten sechs ein. Dort belegten sie in beiden Turnieren Platz drei. Kowaschütz-Winter/Winter mussten sich bei den Senioren IV S Standard gegen 15 leistungsstarke Paare behaupten. Da sie nach TSA-Angaben mehrfach gestört wurden, konnten sie nicht frei und unbeschwert durchtanzen, sodass sie nur Platz elf erreichten. In ihren ersten beiden Turnieren bei den Senioren IV A Standard gelang es Straub-Neumann/Neumann in der Vorrunde alle Wertungskreuze zu bekommen. Für das Finale reichte es jedoch noch nicht und so belegte sie beim ersten Turnier Platz elf von 14 Paaren sowie im zweiten Turnier Rang acht von 13 Paaren. Miller/Miller erzielten am dritten Turniertag ihr bestes Ergebnis. Das TSA-Paar zog souverän ins Finale ein und erzielte dort mit Rang fünf eine Aufstiegsplatzierung für die nächsthöhere Startklasse.

Mit rund 700 Tanzpaaren aus allen Bundesländern sowie dem benachbarten Ausland ist „Die Ostsee tanzt“ eine der größten Turnierveranstaltungen für Senioren in Deutschland. Veranstaltet wird sie von den Tanzsportgemeinschaften Creativ Norderstedt und Hamburg.