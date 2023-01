Kaiserwetter am Hochzeiger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendfreizeit der Skiabteilung führte dieses Jahr wieder in das Skigebiet Hochzeiger im Pitztal. In kleiner, aber feiner Runde starteten am 26. Dezember zwölf TeilnehmerInnen im Alter von 11 bis 16 Jahren für vier tolle Skitage mit Kaiserwetter und ausreichend Schnee mit dem Bus Richtung Tirol. Wie bei den letzten Jugendfreizeiten war die Gruppe wieder auf der Tanzalm auf 2000 m untergebracht und dort während der Freizeit mit Hirschragout über Kässpätzle bis hin zu feinstem Kaiserschmarren kulinarisch bestens versorgt.

Durch die perfekte Lage mitten im Skigebiet konnte morgens direkt auf frisch präparierten Pisten losgelegt werden. Aufgeteilt in meist zwei Gruppen wurden die rund 40 sehr abwechslungsreichen Pistenkilometer erkundet: ob schwarze Pisten mit bis zu 80 Prozent Gefälle, langen Abfahrten oder dem Snowpark war für alle etwas dabei.

Abends wurden die Tage mit verschiedensten Karten- und Gruppenspielen, Tütenrutschen und dem traditionellen Mottoabend abgeschlossen. Unter dem diesjährigen Motto „Casino“ wurden die schicksten Klamotten aus dem Kleiderschrank geholt und in einigen Challenges um Jetons gespielt, welche am Ende in Süßigkeiten umgewandelt wurden.

Nach durchweg positivem Feedback der Teilnehmer und Teilnehmerinnen war auch diese Jugendfreizeit wieder ein voller Erfolg und wird sicherlich auch in der nächsten Saison wieder auf dem Programm stehen. Grundsätzlich ist hier die Teilnahme für fortgeschrittene Kinder und Jugendliche ab acht Jahren möglich.

Für den kommenden Kurs „Ski und Board für alle“ an den Wochenenden 21./22. und 28./29. Januar, die Après Ski-Ausfahrt am 4. Februar sowie die Jugendausfahrt am 12. Februar sind aktuell noch Anmeldungen unter tgski.de möglich. Hier sind auch weitere Informationen zur Mehrtagesausfahrt nach Südtirol, zur Familienfreizeit und zum Ladies Day zu finden. Für die Osterfreizeit SnowSun&Fun für ältere Jugendliche gibt es bereits eine Warteliste.