Kaiser läuft auf Rang zwei im Halbmarathon

Läufer vom SV Birkenhard und der TG Biberach sind zum Saisonauftakt in Ottobeuren am Start gewesen. Dort gingen über die verschiedenen Streckendistanzen (6 und 10 Kilometer sowie Halbmarathon) rund 370 Läufer an den Start.

Markus Fajerski (SV Birkenhard) lief über die zehn Kilometer laut TG-Mitteilung ein gutes Rennen und beendete dieses auf einer leicht hügeligen Strecke in 36:27 Minute. Damit belegte er den siebten Rang in der Gesamtwertung (3. Altersklasse/AK 30-40). Es gewann Thomas Nuber (SG Niederwangen) in 34:20 Minuten bei den Männern und Charlotte Heim (Allgäu Outlet Raceteam) in 39:11 Minuten bei den Frauen.

Markus Kaiser (TG Biberach), Florian Fischer und Robert Bammert (beide SV Birkenhard) absolvierten den Halbmarathon. Dabei hatten sie vom Stadion weg zwei Runden zu laufen. Der Untergrund bestand überwiegend Teer, zum Teil wurde aber auch auf Schotter und Waldboden gelaufen. Kaiser teilte sich das Rennen gut ein und hatte in der zweiten Runde am meisten Reserven, wodurch er in 1:14:58 Stunden Rang zwei in der Gesamtwertung holte (1. AK 30-40). Fischer der leicht gehandicapt antrat erreichte nach 1:21:51 Stunden Gesamtrang zehn (3. AK40). Bammert erzielte mit 1:40:02 Stunden auf der nicht einfach zu laufenden Strecke eine gute Zeit und wurde 41. der Gesamtwertung (6. AK50). Es gewann Susanne Pflügl (Bad Wörrishofen) in 1:32:01 Stunden bei den Frauen sowie Simon Pulfer (Allgäu Outlet Raceteam) in 1:14:24 Stunden bei den Männern.