Kaiser läuft auf Platz sechs

Anna Riu, Markus Kaiser (beide TG Biberach) und Florian Fischer (SV Birkenhard) sind beim Ebershauser 10-Kilometer-Lauf an den Start gegangen. Die rund 80 Läufer hatten auf der vermessenen Strecke, die auf zwei Runden aufgeteilt war, vor allem mit dem böigen Wind zu kämpfen.

Nach dem Start wurde gleich ein hohes Tempo angeschlagen. Nach einem Kilometer bildete sich eine dreiköpfige Spitzen- und eine siebenköpfige Verfolgergruppe. Markus Kaiser konnte sich auch in der zweiten Runde in der Verfolgergruppe behaupten. Nach 7,5 Kilometern musste er dann aber zwei Mitstreiter ziehen lassen. Am Ende reichte es für den TG-Läufer in 33:12 Minuten für den sechsten Platz in der Gesamtwertung. Florian Fischer musste während des Rennens überwiegend alleine laufen und erreichte Rang 22 (36:52 Minuten). Anna Riu kam mit den Bedingungen nicht so gut zurecht. Sie kämpfte sich in 45:07 Minuten ins Ziel. Aimen Haboubi (SSV Ulm1846/32:12) ) gewann bei den Männern und Paulina Wolf (TSV Reute Runners/38:30) bei den Frauen.