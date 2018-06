Kaiser läuft neue Bestzeit in Bregenz

Markus Kaiser von der TG Biberach hat beim Dreiländermarathon in Bregenz über die Halbmarathondistanz den fünften Platz belegt. Zudem erzielte er eine neue persönliche Bestzeit.

Nachdem der TG-Athlet krankheitsbedingt an den baden-württembergischen Meisterschaften über zehn Kilometer nicht teilnehmen konnte, lief es für Kaiser in Bregenz wieder rund. Die Strecke führte vom Lindauer Hafen aus nach Österreich. Dabei liefen die Läufer überwiegend am Bodensee entlang. Ziel war das Bregenzer Casinostadion. Bei perfekten Bedingungen erreichte Kaiser acht Jahre nach seinem letzten Start bei einem Halbmarathon in neuer persönlicher Bestzeit von 1:12:21 Stunden den fünften Rang in der Gesamtwertung. Damit unterbot er seine alte Bestzeit (1:16:45 Stunden) um mehr als vier Minuten. In seiner Altersklasse (AK30) belegte Kaiser Rang eins. Bei den Männern gewann der Schweizer Nando Baumann (1:11:08 Stunden) und bei den Frauen Veronica Hähnle-Pohl (1:16:53 Stunden). Insgesamt knapp 3000 Läufer kamen ins Ziel.