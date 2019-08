Kaiser läuft die meisten Kilometer

Leichtathlet Markus Kaiser von der TG Biberach hat beim Fischbacher Abendsportfest am Bodensee auf der Bahn einen Stundenlauf absolviert. Die Läufer durften dabei in einer Stunde so viele Runden laufen wie sie konnten.

Die äußeren Bedingungen waren dabei nahezu perfekt. Kaiser lief die ersten 14 Runden in 83 beziehungsweise 84 Sekunden. Danach wurde er etwas langsamer, konnte sich aber auf 85 bis 86 Sekunden pro Runde bis zum Schluss stabilisieren. Die letzten zwei Minuten zog Kaiser nochmals an und kam letztlich auf 17,022 Kilometer, womit er auch am meisten Kilometer unter allen Athleten lief. Sechs Läufer gingen bei dem Stundenlauf an den Start.