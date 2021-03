Kai Luibrand bleibt beim FV Illertissen

Der Sportvorstand des Fußball-Regionalligisten FV Illertissen, Karl-Heinz Bachthaler, hat dieser Tage eine wichtige Personalie für die nächsten beiden Jahre klären können. Stürmer Kai Luibrand verlängerte seinen Vertrag bis 2023.

Der gebürtige Biberacher war im Sommer 2019 vom SSV Ulm 1846 nach Illertissen gekommen, erzielte auf Anhieb in seinem ersten Spiel beim 5:3 gegen Rosenheim drei Tore. Der Mittelstürmer hatte in der Saison 14/15 bis 17/18 eine Profikarriere beim Karlsruher SC hinter sich, wo ihm aber der große Sprung nicht ganz gelang. So wechselte er dann nach Ulm und schließlich zum FVI. Dort ist er längst zum Leistungsträger geworden, fühlt sich sehr wohl. Karl-Heinz Bachthaler ist insgesamt mitten in den Planungen für die Saison 21/22 und hat nach Vereinsangaben vor allem auch Talente der zweiten Mannschaft und der Bayernliga-A-Jugend im Blick.