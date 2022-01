Kärcher erzielt beste TG-Ergebnisse

Ein nach eigenen Angaben gelungener Auftakt in das Jahr 2022 ist dem alpinen Skirennteam der TG Biberach bei den westdeutschen Meisterschaften in Maria Alm gelungen. Auf der anspruchsvoller Piste am „Natrun“ wurden zwei Riesentorläufe ausgetragen.

Für Maike Melzer waren es die ersten Punkterennen des Deutscher Skiverbands (DSV) bei den Erwachsenen, dementsprechend waren ihre Platzierungen im hinteren Mittelfeld unter der Kategorie „Erfahrung sammeln“ einzuordnen. Coco Stach schaffte es mit zwei soliden Fahrten auf die Plätze 20 und 21 ihr DSV-Punktekonto zu verbessern. Am besten konnte sich aus TG-Sicht Niklas Kärcher auf Hang und Kurs einstellen, er erreichte mit den Rängen elf und zwölf seine persönlich besten Resultate im Riesenslalom seit Jahren.

Beim Nachtslalom und dem folgenden Spezialslalom zeigte sich bei allen drei TG-Athleten noch immer ein gewisser Trainingsrückstand. Stach landete an Tag eins auf Rang 16, Kärcher wurde 18. und Melzer 20. Am zweiten Tag schied Melzer bereits im ersten Durchgang aus, Stach erreichte Rang 16, Kärcher wurde 17. Überragender Athlet war Rico Thomas vom ASC Chemnitz, er gewann alle vier Rennen bei den Männer.

Die beiden Schüler Lena und Julian Ströbele waren beim DSV-Schüler-Kat3-Rennen in Todtnau am Feldberg im Einsatz. Beide erreichten auf der schwierigen Piste am „Fahler Loch“ das Ziel nicht.

Am kommenden Sonntag steht der erste Bezirkscup der Saison in Grasgehren auf dem Programm. Dort werden nach TG-Angaben dann auch alle Nachwuchsathleten bei ihrem ersten Saisonwettkampf an den Start gehen.