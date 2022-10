Kabarettistische Weltreise mit Lachgarantie

Der Kabarettist Christoph Sonntag hat mit seinem aktuellen Bühnenprogramm „Wörldwaid“ in der Biberacher Stadthalle seine Fans begeistert und während der gut eineinhalbstündigen Weltreise so ziemlich alles durch den Kakao gezogen, was auf seiner Route lag.

Der Schwabe und die weite Welt - da war doch was. Christoph Sonntag schwört, dass er mit seiner Idee „B-W“ als „Best Part(ner) oft the World“ zuerst dran war, und dass die Imagekampagne „The Länd“ quasi abgekupfert sei. Millionen hätte die Landesregierung sparen können, hätte sie ihn gefragt. Doch der Reihe nach: Passend zum Reisethema empfängt ein schickes Bühnenbild die Besucherinnen und Besucher: Terminal 1 des „Yes, we Canstatt-Airports“, der Blick geht durch eine Fensterfront auf das Rollfeld. Ansagen aus dem Off ermahnen das Publikum, weder zu filmen noch einzuschlafen oder zu schnarchen. In einem riesigen roten Hartschalenkoffer rollt Christoph Sonntag auf die Bühne, und geht sofort an den Start.

Vollprofi, der er ist, weiß er natürlich, was auf der Bühne immer funktioniert: Erstens Kontakt mit dem Publikum. In Biberach schnappt er sich Steffi und Martin aus der ersten Reihe zunächst für eine lockere Warm-Up-Plauderei und bezieht die beiden dann immer wieder als Gesprächspartner ins Programm ein. Zweitens unvergessliche Zitate. So darf der 30 Jahre alte Klassiker des Fußballers Andreas Möller „Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien!“ nicht fehlen. Und drittens der Blick zurück in die Vergangenheit. Früher das eintönige Ritsch-Ratsch des Diaprojektors, heute Wlan als Mittel zur Selbstinszenierung eines scheinbar perfekten Urlaubs in den sozialen Medien.

Eine Pointe jagt die nächste bei der Beschreibung der verschiedenen Reisetypen: Bei der Familienreise etwa haben die Kinder schon zehnfach gejammert, bevor Papa überhaupt aus der Garage gefahren ist. Oder die Gruppenreise, bei der sich Rentner in fleischfarbenen Multifunktionsjacken einer Wanderdüne gleich vom Bus in die Raststätte bewegen, wo sich endlose Schlangen vor den Kassen bilden, weil die Klogänger die Sanifair-Bons nicht in ihren Hosentaschen finden.

Themenhopping ist Prinzip: Immer wieder wechselt Sonntag von seinem Reisethema in die Niederungen und Tücken des Alltags und der Politik. Corona darf da selbstverständlich nicht fehlen, etwa die komplizierte Fragestellung, wie man sich in einer Apotheke eine FFP2-Maske besorgen soll, wenn man ohne Maske nicht hineindarf. Männer sollen sich schon eine zweite Unterhose gekauft und zur Maske umfunktioniert haben. Großartig das „Sonntagsgespräch“ zwischen Winfried Kretschmann und Günter Oettinger als Handpuppenspiel, bei dem sich Christoph Sonntag als wunderbarer Stimmenimitator präsentiert. Und zum Wegschmeißen auch die Darstellung der EU als WG, in der sich die Kommunarden zerstritten und nur auf den eigenen Vorteil bedacht fetzen.

Nach der Pause geht es nach Asien, Amerika und Afrika, der Schwung der Reise verliert gelegentlich ein wenig an Fahrt. Die Szenen im Flieger mit der Enge der Economy Class erinnern etwas an eine Mischung aus Mr. Bean und Kollegen Rolf Miller. Trotzdem bleibt der Abend jederzeit „luschtig“ bis hin zur letzten Reise, bei der der Abberufene den Sensenmann um Aufschub bittet, solange bis Stuttgart 21 vollendet sei. Die Antwort des schwäbischen „Boandlkramers“: „Bled bisch net“. Fetzig klingt der Abend aus mit einer Rockparodie des Status-Quo-Hits „Rockin´ all over the World“, jetzt im neuen Textgewand: „Schwaben all over the World“. Christoph Sonntag hat seinen Ruf als Großmeister des schwäbischen Kabaretts vor einem begeisterten Publikum untermauert.