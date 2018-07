Kabarettist Mike Jörg tritt auf

Kabarettist Mike Jörg kommt mit seinem Programm „Ärmel hoch krempeln“ am Freitag, 4. Dezember, in den Gemeindesaal St. Josef. Beginn ist um 19 Uhr.

Veranstalter des Abends ist die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) im Rahmen der Ausstellung „Gute Arbeit“. Mike Jörg macht sich in seinem Programm seine eigenen Gedanken über die Arbeitswelt: So schnell wird uns diese Krise nicht entkommen. Wer nicht betroffen ist, sollte sich betroffen zeigen. Und wer betroffen ist, sollte Haltung zeigen, sonst muss ihn Papa Staat noch kürzer halten. Schließlich kann unsere Regierung nicht alles machen: die Großen retten und zugleich auch noch mit kostenloser Schulspeisung um sichwerfen. Natürlich wird sich jetzt so mancher wünschen, eine Bank sein oder wenigstens ein Autokonzern. Aber das hätte er sich früher überlegen müssen. So läuft das eben in der freien Natur: Auch bei Vögeln bekommt das größte Küken das meiste Futter.