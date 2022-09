Kabarettherbst lockt nach Biberach

Der Biberacher Kabarettherbst lockt mit einem frischen Programm in die neue Saison. Bereits seit 30 Jahren kommen die Besucher zum größten Kleinkunstfestival Oberschwabens. In diesem Jahr finden die Veranstaltungen vom 5. Oktober bis 10. November statt.

Den Auftakt bildet in diesem Jahr Rolf Miller mit seinem bekannt trockenen Humor im aktuellen Programm „Obacht Miller – se return of se normal one“. Ihm folgen Gogol & Mäx, Vera Deckers, Christoph Sonntag, Thomas Fröschle, Eva Karl Faltermeier, Heinrich del Core, Roger Stein, Der Freischütz, Martin Fromme, Berta Epple und Mathias Richling.

Am Mittwoch, 5. Oktober, startet der Kabarettherbst in der Stadthalle Biberach. Preisgekrönte und etablierte Kabarettisten sowie regionale Größen geben sich in der Stadthalle Biberach und dem Komödienhaus die Klinke in die Hand. Seine Premiere feierte der Kabarettherbst in Biberach 1993. Seither hat sich die Veranstaltungsreihe zu einer renommierten Adresse für Kabarett- und Musikfreunde entwickelt. Julian Gröschl vom Kulturamt Biberach erläutert: „Wir möchten mit unserem Programm zeigen, dass Kleinkunst vielseitig sein kann. Die Besucher können sich sowohl auf Stars des Kabaretts, als auch weniger bekannte Künstler und Neuentdeckungen freuen und werden sicher nicht enttäuscht werden.“