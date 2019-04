Kabarettduo „Die Buschtrommel“ fehlt der rote Faden

Weniger ist manchmal mehr – das haben Andreas Breiing und Britta von Anklang im Komödienhaus mit ihrem Programm „Dumpf ist Trump(f)“ gezeigt. Die Kabarettisten sind am Samstagabend verzweifelt herumgeirrt im Wirrwarr der Weltpolitik. Bei dem Versuch, Donald Trump zu veräppeln, Erdogan die Meinung zu geigen und Frauke Petry aus dem Land zu jagen, haben sich die beiden dann allerdings kläglich verlaufen.

Es hätte dem Programm „Dumpf ist Trump(f)“ nicht geschadet, wenn sich Breiing und von Anklang einige ihrer Witze hätten verkneifen können. Stattdessen stürzten sich die beiden lieber kopfüber ins Getümmel und erzeugten Chaos. Auf der Bühne versuchten die Kabarettisten krampfhaft, möglichst viele interessante Themen und politische Ereignisse in ihr Programm einzubinden und oberflächlich abzuhandeln. Damit begingen die Kabarettisten jedoch einen verheerenden Fehler – schließlich ist es keinesfalls nötig, das Programm zu überladen oder voller Verzweiflung Zusammenhänge herzustellen, wenn dort doch ganz offensichtlich keine zu finden sind.

Das sahen Breiing und von Anklang allerdings anders. Ohne Punkt und Komma schleiften sie ihr Publikum durch die Themen Veganismus, Organhandel und Umweltschutz. Zu Beginn der Veranstaltung wurde getrommelt, außerdem sang von Anklang unter anderem fröhliche Lieder über einen Urlaub auf dem Campingplatz mit Konserven, Kartenspielen und Bunsenbrennern. Bemerkungen über das politische Geschehen im In- und Ausland durften natürlich auch nicht fehlen. Die Politiker der AfD bekamen ihr Fett ab, außerdem machten Breiing und von Anklang nur allzu gerne in den Vereinigten Staaten Halt.

Mit der Zeit ermüdend

Dort imitierte Andreas Breiing dann Donald Trump, bürstete sich mit selbstgefälligem Blick die Trump-Frisur und schwang Reden über den geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko. Als Präsident wolle er dafür sorgen, dass diese Barriere länger und imposanter werde als die chinesische Mauer. Breiing brachte das Publikum zum Lachen, als er am Rednerpult Trump nachahmte. Den amerikanischen Präsidenten imitierte Breiing dann allerdings einmal zu oft. Der Kabarettist schlüpfte nämlich so oft in die Rolle des Donald Trump, dass das Zuhören für sein Publikum mehr zu einer ermüdenden als zu einer amüsanten Angelegenheit wurde.

Keinem Kabarettisten hat es bislang geschadet, sich während der Veranstaltung an einem roten Faden entlangzuschlängeln. Was das Kabarettistenduo „Die Buschtrommel“ am Samstag allerdings tat, war das Gegenteil: Ein roter Faden konnte höchstens erahnt werden. Sobald dieser dann aber sichtbar wurde, haben Breiing und von Anklang ihn dazu verwendet, die Komik des eigenen Programms zu erhängen. Leider aber nicht kurz und schmerzlos, sondern ewig andauernd und mit bitterem Nachgeschmack.