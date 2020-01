Kabarett nimmt Lehrer aufs Korn

Das Kabarettensemble „Die Lehrer“ gasiert am Freitag 7. Februar, 19.30 Uhr mit seinem Programm „Brennst du noch oder zündelst du schon?“ in der Neuen Aula am Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg. Ihr Programm widmet sich den Lehrern Munz und Ruppenthal, die ausgebrannt auf Station sind und in verschiedenen Anwendungen an ihrer Rückkehr in den Alltag arbeiten. Simon Föhr am Klavier nimmt sich der beiden in Einzel- oder Gruppentherapie an. Ob beim achtsamen Kochen oder beim provokativen Musizieren – Munz und Ruppenthal wissen mal wieder alles besser. Sie können es jetzt auch nicht so genau sagen. Klar ist: in der Schule führen viel Wege ins Unglück. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist das Katholische Schulwerk Biberach.

Foto: Veranstalter