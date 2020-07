Kabarett in Corona-Zeiten: „Unterstützen Sie uns jetzt!“

Für den Auftritt von Philipp Weber am Samstag, 11. Juli, 20 Uhr, in der Gigelberghalle gibt es noch Karten. Um kontaktlose Ticketbestellung online oder per Telefon wird nach Möglichkeit gebeten. Dies ist unter www.kartenservice-biberach.de möglich und telefonisch bei Schwäbisch Media unter 0751/29 555 777.

Tickets sind weiterhin erhältlich beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie am Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr.