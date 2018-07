Künstlerin zeigt, wie man Comicfiguren zeichnet

In der Stadtbücherei gibt es bis 22. September den Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“. Mitmachen können alle, die nach den Sommerferien in Klasse fünf, sechs, sieben oder acht kommen. In den Ferien gibt es jeweils donnerstags um 10 Uhr Clubtreffen. Am Donnerstag, 9. August, lautet das Motto „Aus alt mach neu!“. Annette Fülle und Carina Sattler zeigen, wie man aus alten T-Shirts Kissenbezüge, Taschen, Schlüssel oder Armbänder macht. Am 23. August lösen die Teilnehmer beim„Krimi-Picknick“ knifflige Rätsel und versuchen, aus einem Escape-Room auszubrechen. Snacks für ein Picknick sollen mitgebracht werden. Am 30. August zeigt Künstlerin Charlotte Hofmann von 14 bis 15.30 Uhr, wie man Greg, die Hauptfigur aus Jeff Kinneys Comic-Roman, illustriert. Außerdem zeigt sie, wie und wann Sprechblasen eingesetzt werden können und welche Gefühle Greg mit seiner Mimik und Körperhaltung zum Ausdruck bringen kann. Der Zeichenkurs wird vom Freundeskreis der Stadtbücherei „Lust auf Lesen“ unterstützt. Die Gebühr beträgt jeweils fünf Euro, Anmeldung unter Telefon 07351/51498 oder persönlich in der Stadtbücherei.