Künstlergespräch mit Robert Schad

Der in Ravensburg geborene und heute in Frankreich und Portugal lebende Künstler Robert Schad ist am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr in der Lernwerkstatt der Stadtbücherei zu einem Künstlergespräch zu Gast. Schad zählt zu den wichtigsten internationalen Vertretern zeitgenössischen Kunstschaffens. Seine aus Cortenstahl gefertigten, teilweise tonnenschweren Skulpturen wirken meist federleicht und bilden so eine Beziehung zwischen Schwere und Leichtigkeit. Sein Skulpturenprojekt „Von Ort zu Ort“ mit 60 Skulpturen an 40 Orten in fünf Landkreisen in Oberschwaben und am Bodensee bezieht auch Biberach ein. Robert Schad wird mit Kulturdezernent Jörg Riedlbauer, Kunsthistoriker Uwe Degreif und dem Publikum über seine Arbeit und seine Projekte ins Gespräch kommen. Bei guten Wetter besteht die Möglichkeit, die in Biberach aufgestellten Skulpturen des Projekts unweit des Veranstaltungsortes zu besichtigen.