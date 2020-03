Künstler unterstützen, Tickets behalten

Mit Hilfe der Aktion „Ticket behalten“ kann das Geld für gekaufte Tickets abgesagter Kulturveranstaltungen an Künstler und Veranstalter gespendet werden. Das teilt das Kulturamt der Stadt Biberach mit.

Aufgrund der Absage kommender Kulturveranstaltungen stehen viele kleinere Künstler vor drohendem, monatelangem Dienstausfall. Die Aktion #TicketBehalten hat als Ziel, die betroffenen Künstler und Veranstalter in dieser Zeit zu unterstützen. Hierfür lässt das Kulturamt Biberach 100 Prozent der einbehaltenen Ticketverkäufe, der unten aufgeführten Veranstaltungen, den jeweiligen Künstlern und Agenturen zu Gute kommen. Bürger, die Tickets für diese Events beim Kartenservice des Rathauses gekauft haben, können an der Aktion teilnehmen, indem sie die gekauften Tickets nicht stornieren. Besitzt man ein online erworbenes Ticket und möchte an der Aktion mitmachen, muss man sich im Kulturamt der Stadt Biberach melden.

Um folgende Veranstaltungen geht es:

20./21. März: „…meine heißen Tränen fließen“, literarisch-musikalischer Abend

25. März: „Die schon wieder! Hildegard von Bingen“

26. März: Helge und das Udo.

3. April: „Murzarellas Music Puppet Show“

5. April: Berta Epple: „Die Rente ist sicher“