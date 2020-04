Künstler Hartmut Hahn eröffnet Ausstellung per Livestream

Der Biberacher Künstler Hartmut Hahn eröffnet Donnerstag, 16. April, in der Galerie Uli Lang seine neue Ausstellung „Der Mensch im Anthropozän“. Die Vernissage findet aufgrund des Coronavirus allerdings nicht im üblichen Sinne statt, sondern ist im Internet ab 19 Uhr per Livestream zu verfolgen. Zu sehen ist sie auf der Internetseite www.hartmuthahn.de. Uli Stöckle wird sich um den technischen Teil kümmern und journalistisch begleiten.

Natürlich wird das Video auch später noch verfügbar sein. Im Anschluss wird der Künstler ab etwa 20 Uhr im Chat Fragen beantworten. Die Ausstellung ist bis zum 9. Mai in der Galerie Uli Lang in Biberach zu sehen. Hahns Bilder sind in romantisch-realistischem Stil in Öl auf Leinwand gehalten. „Das Besondere an dieser Ausstellung ist der Bezug zur aktuellen Situation, über die ich in meinen Bildern, wenn auch in abgewandelter Form, seit Jahren, spreche’“, sagt der Künstler über seine Ausstellung.