In der Galerie BC Pro Arte findet am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr ein Gespräch mit den aktuell ausstellenden Künstlern statt. Hannelore Weitbrecht, Alexander Habisreutinger und Barbara Renftle führen gemeinsam durch die Ausstellung „Natur Resonanzen“ und beantworten Fragen zu den Exponaten, der Eintritt ist frei. Die Ausstellung endet am 13. September.