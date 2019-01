Peter Kübler, Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund, bietet am Montag, 7. Januar, im DAK-Servicecenter Biberach eine Rentenberatung an. In der Zeit von 13 bis 15 Uhr können sich Versicherte mit ihren Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung beraten lassen. Eine Terminvereinbarung für die Rentenversicherungsberatung ist nicht erforderlich. Zur Beratung sind Rentenunterlagen und der Personalausweis mitzubringen.