Kögel gehört zum deutschen WM-Kader

Die 18-jährige Angreiferin Kristin Kögel vom FC Bayern München II wurde für den WM-Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft nominiert. Die Titelkämpfe finden von 5. bis 24. August in Frankreich statt, und die deutsche Mannschaft trifft in der Gruppenphase auf Haiti, China und Nigeria. Die in Ludwigsfeld lebende und bis vor zwei Jahren für den TSV Neu-Ulm und B-Juniorinnen-Bundesligisten SV Alberweiler spielende Kristin Kögel kam im vergangenen Sommer vom VfL Sindelfingen nach München und durfte im Januar mit der ersten Mannschaft ins Trainingslager nach Katar reisen.