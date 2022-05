Justizministerium würdigt ehrenamtliches Engagement

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Tag der ehrenamtlichen Betreuer im Haus der Wirtschaft in Stuttgart haben Justizministerin Marion Gentges und die Ministerialdirektorin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration auch das Engagement von Karl Ammann, Walter Hermanutz und Klaus Hiller gewürdigt. Ammann, Hermanutz und Hiller sind zu ehrenamtlichen Betreuern bestellt und unterstützen Personen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Andreas Hofer, Geschäftsführer des Betreuungsvereins, freute sich über die Wertschätzung: „Erfreulicherweise gibt es im Landkreis viele Menschen, die sich über einen langen Zeitraum hier einbringen. Daher lag es nahe, dass der Verein mit drei Ehrenamtlichen zur Würdigungsveranstaltung eingeladen wurde.“

Beim Tag der ehrenamtlichen Betreuer kommen rund 300 Ehrenamtliche, Vertreter der Betreuungsgerichte, der Betreuungsbehörden und der Betreuungsvereine in Stuttgart zusammen. Bei Vorträgen und in Gesprächsgruppen haben sie Gelegenheit, sich zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen. Veranstalter sind das Justizministerium, das Sozialministerium, der Kommunalverband für Jungend und Soziales (KVJS) und die Interessengemeinschaft der Betreuungsvereine in Baden-Württemberg.

Der Betreuungsverein Biberach sucht, begleitet und schult ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen. Seit der Gründung vor inzwischen fast 30 Jahren stieg die Zahl der Betreuer auf über 200.

Christine Bittner als Mitarbeiterin des Betreuungsvereins begleitete die Ehrenamtlichen zu ihrem Würdigungstag. „Die Arbeit als Betreuer ist ein besonderes Ehrenamt,“ so Bittner. „Kaum ein anderes Ehrenamt ermöglicht eine so individuelle Unterstützung der Hilfsbedürftigen. Unsere Ehrenamtlichen machen das prima, deshalb ist ein Tag der Würdigung auf Landesebene mehr als angebracht.“

Wer nun Lust auf ehrenamtliches Engagement bekommen hat, ist beim Betreuungsverein sehr willkommen. Weitere Informationen gibt es unter Tel.: 07351/17869 oder unter www.betreuungsverein-bc.de.