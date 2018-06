Justin Bellinger siegt in Wangen

Justin Bellinger vom RSC Biberach hat beim 82. internationalen Rad-Kriterium in Wangen Rang eins belegt. Moritz Bader sicherte sich in der Altersklasse U15 den zweiten Platz.

Justin Bellinger, Yannick Schechinger und Rike Fütterling starteten in der Altersklasse U11. Bellinger bestimmte maßgeblich das Tempo und ergatterte sich in den Wertungsrunden wertvolle Punkte. Am Ende sicherte er sich souverän Rang eins. „Mein zwanzigster Sieg im zwanzigsten Rennen, besser hätte die Saison nicht laufen können“, freute sich Bellinger. Schechinger, der ebenfalls Punkte holte, wurde Vierter. Fütterling belegte als zweitbestes Mädchen Platz fünf.

Die U13-Schülerfahrerin Jule Fütterling hatte zehn Runden zu absolvieren. Einige Attacken und Tempoverschärfungen teilten das Feld in zwei Gruppen. Fütterling kämpfte in der zweiten Gruppe um ihre Position und überzeugte am Ende mit Rang sieben. Moritz Bader, Erik Weggenmann und Henry Fütterling setzten sich in den ersten Runden an die Spitze des Hauptfelds. Die U15-Fahrer blieben bis zur ersten Wertungsrunde zusammen. „Nach der Wertung ist eine große Lücke entstanden, die ich wieder zufahren wollte“, sagte Fütterling. „Doch da niemand mit mir Führungsarbeit leisten wollte, blieb ich in der Verfolgergruppe.“ Bader und Weggenmann konnten das Tempo in der Spitze halten. Nach 20 Runden erreichte Bader im Endspurt Platz zwei, Weggenmann kam als Sechster ins Ziel. Fütterling sicherte sich am Ende Rang acht.

Julian Barth fährt auf Rang fünf

Die Jugendfahrer Julian Barth und Lars Weggenmann starteten gemeinsam mit den Junioren ins Rennen. Es wurde getrennt gewertet. Nach einigen Attacken und Tempoverschärfungen teilte sich das Feld. Barth und Weggenmann bissen sich in der Spitzengruppe fest und belegten zum Schluss Rang fünf (Barth) und Rang sechs (Weggenmann). Die RSC-Fahrer Alexander Israel und Joe Bellinger starteten gemeinsam ins Rennen der Jedermänner. Schon zu Beginn wurde ein hohes Tempo gefahren. Israel versuchte sich anfangs erfolglos vom Feld zu lösen. Nach 40 Runden sprintete er auf Platz neun. „Leider habe ich verpasst, die Attacke in der letzten Runde mitzugehen, was mich schon ein bisschen ärgert“, so Israel. Joe Bellinger hielt sich konstant im Feld auf und sicherte sich am Ende Rang 14. „Ich bin voll zufrieden mit meiner Platzierung und hätte nie gedacht, dass ich so gut vorn mitfahren kann“, sagte er.

Isabell Seif und ihre Teamkollegin räumten derweil bei den baden-württembergischen Bahnmeisterschaften in Öschelbronn groß ab. Die Juniorfahrerin Seif wurde in den Wettbewerben Omnium, Punktefahren, 2000-Meter-Einzelverfolgung und im 500-Meter-Zeitfahren jeweils Zweite und durfte sich insgesamt über viermal Silber freuen.