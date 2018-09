Jury kürt Siegerentwurf für Kindergarten im Hauderboschen

Im neuen Quartier Hauderboschen in Biberach sollen nicht nur Wohnungen, Einfamilienhäuser und die neue Sana-Klinik entstehen, sondern auch ein Kindergarten. Jetzt gibt es einen ersten Entwurf, wie das Gebäude aussehen könnte. Siegfried Kopf-Jasinski, der Leiter des städtischen Hochbauamts, präsentierte in der Sitzung des Bauausschusses am Montag das Ergebnis des Architektenwettbewerbs. Den ersten Platz belegte bei der Jury das Konzept der Arge Judarchitektur BDA & Simon Freie Architekten BDA aus Stuttgart).

Ein großer Pluspunkt des Entwurfs sei die gute Erschließung und eine große, zusammenhängende Spielfläche, erläuterte Kopf-Jasinski. „Auch findet man im Inneren sehr einfach die einzelnen Gruppen.“ Im Erdgeschoss befinden sich drei Gruppen, ein Bewegungsraum sowie die Küche inklusive Essbereich. Ein Stock darüber, im ersten Obergeschoss, sind drei weitere Gruppen vorgesehen, ein Bildungsraum sowie Personalräume.

Letzte Wort hat der Gemeinderat

Insgesamt wurden 15 Konzepte eingereicht, vier erhielten eine Auszeichnung. „Der Wettbewerb zeigte ein hohes Niveau“, sagte Kopf-Jasinski.

Wie Baubürgermeister Christian Kuhlmann erläuterte, handle es sich bei dem Siegerentwurf hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Funktionalität um die beste Lösung. Was die Kosten angeht, liege man ungefähr bei sieben Millionen Euro. Kalkuliert waren etwa 6,5 Millionen Euro. Ob der Kindergarten im Hauderboschen auch so gebaut wird, ist mit dem Jurywettbewerb allein nicht entschieden.

Das letzte Wort in dieser Sache spricht der Gemeinderat. Das Gremium soll voraussichtlich in seiner Sitzung am 24. September über die Juryempfehlung beraten und beschließen.